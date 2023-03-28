بصناعة محمد هاني.. زيزو يسجل هدفه الدولي الثاني

سجل أحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك هدفه الدولي الثاني مع منتخب مصر حين هز شباك منتخب مالاوي يوم الثلاثاء.

ويلعب منتخب مصر ضد مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأحرز زيزو هدف مصر الرابع في شباك مالاوي ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 2 بعد هدفه في مرمى السودان بكأس العرب 2021.

واستغل صانع ألعاب الزمالك عرضية رائعة من محمد هاني ليقابلها بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك في الدقيقة 50.

وتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة بعد مرور 20 دقيقة فقط.

افتتح طارق حامد الأهداف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مرموش الثاني في الدقيقة 16، ثم سجل محمد صلاح ثالث الأهداف في الدقيقة 20.

ليسجل منتخب مصر 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبه لأول مرة منذ 5 سبتمبر 2015.

يومها فازت مصر 5-1 على تشاد تحت قيادة هيكتور كوبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل يومها باسم مرسي بعد دقيقتين، ثم أضاف الهدف الثاني، وأكمل محمد صلاح الثلاثية 40.

فيما سجل مرسي الهدف الرابع في الشوط الثاني، وأضاف محمود عبد المنعم "كهربا" الخامس.

كما سجلت مصر 3 أهداف خارج ملعبها لأول مرة منذ الفوز على ليبيا في تصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش في أكتوبر 2021.

كما سجل الفراعنة 3 أهداف في الشوط الأول في العموم لأول مرة منذ كأس العرب أمام السودان في ديسمبر 2021.