سجل وصنع.. محمد صلاح يصل إلى هدفه الدولي الـ 49 مع منتخب مصر
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 15:34
كتب : FilGoal
وصل محمد صلاح إلى هدفه الدولي الـ 49 بقميص منتخب مصر بهدفه في مرمى مالاوي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب منتخب مصر مع مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.
ويتقدم منتخب مصر ثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة.
وسجل صلاح الهدف الثالث لمصر في الدقيقة الـ 20 بعد تبادل رائع للكرة مع مصطفى محمد ليسدد مباشرة في الشباك.
هدف صلاح كان هو الدولي رقم 49 بالنسبة له بقميص منتخب مصر بجانب هدفين في مباراة لم تحتسب دوليا أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا".
وصنع صلاح الهدف الأول والذي سجله طارق حامد ليكون قد وصل إلى الصناعة الـ 28 بقميص منتخب مصر.
وصنع مصطفى محمد هدفه الثاني مع مصر وكان الهدف الوحيد الذي قد صنعه من قبل ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.
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