سجل وصنع.. محمد صلاح يصل إلى هدفه الدولي الـ 49 مع منتخب مصر

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

وصل محمد صلاح إلى هدفه الدولي الـ 49 بقميص منتخب مصر بهدفه في مرمى مالاوي.

ويلعب منتخب مصر مع مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتقدم منتخب مصر ثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة.

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وسجل صلاح الهدف الثالث لمصر في الدقيقة الـ 20 بعد تبادل رائع للكرة مع مصطفى محمد ليسدد مباشرة في الشباك.

هدف صلاح كان هو الدولي رقم 49 بالنسبة له بقميص منتخب مصر بجانب هدفين في مباراة لم تحتسب دوليا أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا".

وصنع صلاح الهدف الأول والذي سجله طارق حامد ليكون قد وصل إلى الصناعة الـ 28 بقميص منتخب مصر.

وصنع مصطفى محمد هدفه الثاني مع مصر وكان الهدف الوحيد الذي قد صنعه من قبل ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

محمد صلاح مصر مالاوي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
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