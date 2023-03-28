مرموش يواصل التألق مع فيتوريا بهدف جديد في مالاوي

واصل عمر مرموش جناح منتخب مصر التألق تحت قيادة روي فيتوريا في آخر 4 مباريات مع منتخب مصر، حين هز شباك مالاوي من جديد.

ويلعب منتخب مصر ضد مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل مرموش هدف مصر الثاني في شباك مالاوي ليرفع رصيده من الأهداف تحت قيادة فيتوريا إلى 3 أهداف.

علما بأنه صنع هدفين في المباريات الأربعة الأخيرة.

واستغل مرموش كرة مرتدة من مدافعي مالاوي بعد ركنية محمد صلاح ولمسة مصطفى محمد ليهز الشباك.

في الـ13 مباراة السابقة مع منتخب مصر قبل ولاية فيتوريا سجل مهاجم فولفسبورج هدفا وصنع مثله.

ويتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة بعد مرور 20 دقيقة فقط.

افتتح طارق حامد الأهداف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مرموش الثاني في الدقيقة 16، ثم سجل محمد صلاح ثالث الأهداف في الدقيقة 20.