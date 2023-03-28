تقدم لمصر ضد مالاوي.. طارق حامد يسجل هدفه الدولي الأول

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

طارق حامد - مصر - مالاوي

يلتقي منتخب مصر مع مالاوي على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الاول عن طريق طارق حامد في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف طارق حامد كان هو الأول له دوليا بقميص منتخب مصر خلال 54 مباراة خاضهم.

أخبار متعلقة:
كومان: محبط ومصدوم من أداء هولندا قائمة الهلال - غياب إيبويلا وعودة إيمورو لمواجهة الأهلي رغم هدف ميتوما المبكر.. مقصية بوري تنصر كولومبيا على اليابان

وأصبح طارق حامد هو سابع لاعب يسجل لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا بعد كل من محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي حال حقق منتخب مصر الفوز في المباراة سيصل للنقطة التاسعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غينيا وسيحتاج المنتخبان للتعادل في المباراة المقبلة ليضمنا الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل في كوتديفوار.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى الدولة المستضيفة.

مصر طارق حامد مالاوي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
نرشح لكم
لأول مرة منذ حقبة كوبر.. مصر تسجل 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبها سجل وصنع.. محمد صلاح يصل إلى هدفه الدولي الـ 49 مع منتخب مصر مرموش يواصل التألق مع فيتوريا بهدف جديد في مالاوي مباشر تصفيات إفريقيا - مالاوي (0)-(4) مصر.. نزول مصطفى فتحي تشكيل مالاوي - جناح سيمبا أساسي.. 5 تعديلات أمام مصر تشكيل منتخب مصر - لا تغير فريقا فائزا.. فيتوريا يدفع بنفس الأسماء أمام مالاوي مروان عطية: اللعب أثناء الصيام؟ منتخب مصر عبر أزمات أكبر وأقوى بركات: لن يتم تعديل عقد ميكالي.. وسننفذ جميع طلباته قبل كأس الأمم
أخر الأخبار
لأول مرة منذ حقبة كوبر.. مصر تسجل 3 أهداف في الشوط الأول خارج ملعبها 33 دقيقة | منتخب مصر
سجل وصنع.. محمد صلاح يصل إلى هدفه الدولي الـ 49 مع منتخب مصر 50 دقيقة | منتخب مصر
مرموش يواصل التألق مع فيتوريا بهدف جديد في مالاوي 53 دقيقة | منتخب مصر
تقدم لمصر ضد مالاوي.. طارق حامد يسجل هدفه الدولي الأول ساعة | منتخب مصر
كومان: محبط ومصدوم من أداء هولندا ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الهلال - غياب إيبويلا وعودة إيمورو لمواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر تصفيات إفريقيا - مالاوي (0)-(4) مصر.. نزول مصطفى فتحي ساعة | منتخب مصر
رغم هدف ميتوما المبكر.. مقصية بوري تنصر كولومبيا على اليابان ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"