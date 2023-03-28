تقدم لمصر ضد مالاوي.. طارق حامد يسجل هدفه الدولي الأول

يلتقي منتخب مصر مع مالاوي على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الاول عن طريق طارق حامد في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف طارق حامد كان هو الأول له دوليا بقميص منتخب مصر خلال 54 مباراة خاضهم.

وأصبح طارق حامد هو سابع لاعب يسجل لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا بعد كل من محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي حال حقق منتخب مصر الفوز في المباراة سيصل للنقطة التاسعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غينيا وسيحتاج المنتخبان للتعادل في المباراة المقبلة ليضمنا الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل في كوتديفوار.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى الدولة المستضيفة.