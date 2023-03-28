كومان: محبط ومصدوم من أداء هولندا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

احتفال منتخب هولندا بالتأهل

يشعر رونالدو كومان مدرب منتخب هولندا بإحباط شديد بعد المستوى الذي ظهر به فريقه في فترة التوقف الدولي الأول له بعد عودته لقيادة الطواحين.

منتخب هولندا خسر أمام فرنسا بنتيجة 0-4 في افتتاح تصفيات يورو 2024، قبل أن يفوز على جبل طارق 3-0 بأداء غير مقنع.

وقال كومان في تصريحات للصحفيين: "يجب علينا الظهور بشكل أفضل من هذا، لقد شعرت بصدمة كبيرة بعد ما شاهدته".

وأضاف "لم نظهر بمستويات جيدة خلال المباراتين، أنا محبط، يجب أن نكون في حالة بدنية أفضل. ما قدمناه كان متواضعا".

وواصل "كان أسبوعا سيئا، في البداية تم استبعاد 5 لاعبين بسبب المرض، ثم تعرضنا للخسارة الثقيلة ضد فرنسا".

وأردف "حتى أمام جبل طارق لم يكن الأداء مقنعا".

وتغلب منتخب هولندا على ضيفه جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد ليستمر التفوق بالشباك النظيفة.

هذا هو اللقاء الثالث في التاريخ بين هولندا وجبل طارق، حيث جمعتهما تصفيات كأس العالم 2022، وفازت الطواحين 7-0 خارج الديار، و6-0 بداخلها.

منتخب جبل طارق في 3 مباريات أمام هولندا تلقى 16 هدفا ولم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن.

موقف المجموعة

تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب اليونان بـ 3 نقاط من مباراة واحدة، ثم هولندا بفارق الأهداف من مباراتين.

ويحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع بلا نقاط من مباراة واحدة، فيما يتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط من مباراتين.

وتستمر منافسات المجموعة بمباراة فرنسا وجبل طارق، ومباراة اليونان وأيرلندا يوم 16 يونيو المقبل، وهي الجولة التي لن تشارك فيها هولندا.

هولندا رونالد كومان
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