رغم هدف ميتوما المبكر.. مقصية بوري تنصر كولومبيا على اليابان

فاز منتخب كولومبيا على مضيفه الياباني بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء ودي جمعهما على ملعب يودوكو ساكورا اليوم الثلاثاء.

وتقدّمت اليابان مبكرًا قبل انقضاء 3 دقائق برأسية كاورو ميتوما جناح برايتون المتألق.

ورفع اللاعب البالغ 25 عامًا رصيده إلى 6 أهداف دولية بقميص اليابان.

الرد الكولومبي جاء في الدقيقة 33 عندما سجّل جون دوران لاعب أستون فيلا هدفه الدولي الأول مع منتخب كولومبيا.

وفي الشوط الثاني سجّل البديل رافاييل سانتوس بوري لاعب أينتراخت فرانكفورت هدف فوز كولومبيا بالدقيقة 61 من ضربة مقصية رائعة.

وكانت كولومبيا قد تعادلت في مباراتها الدولية الأولى بالتوقف الحالي أمام كوريا الجنوبية بهدفين لكل طرف.

فيما تعادلت اليابان أمام أوروجواي بهدفٍ لكل طرف قبل أيام، وهي المباريات التي تقام ضمن بطولة كيرين للتحدي الودية.

ولم تفز اليابان على كولومبيا في تاريخ مواجهاتهما إلا مرة وحيدة، لكنها كانت ثمينة للغاية، في أولى جولات كأس العالم 2018، انتصار تسبب في صعود اليابان وخروج كولومبيا لاحقًا.