بعد اشتباكه مع كارفاخال.. حارس برشلونة: لا يوجد مشكلة معه.. وما قاله سيظل داخل الملعب

شدد أرناو تيناس حارس برشلونة على أن مشكلته مع داني كارفاخال لاعب ريال مدريد قد تم حلها.

أرناو تيناس النادي : برشلونة برشلونة

وكان برشلونة قد حقق الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب كامب نو في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

واشتبك تيناس مع كارفاخال عقب نهاية المباراة.

وقال الحارس الشاب لراديو كاتالونيا: "كل شيء تم حله وليس لدي مشكلة معه أو مع أي شخص آخر وتلك الأشياء تبقى في الملعب".

وتابع "كنت ذاهبا للاحتفال مع زملائي وأتى كارفاخال إلي ولكن ما قاله سيظل بيني وبينه وكل شيء قد تم حله بالفعل وبالنسبة لي لا يوجد أي مشكلة".

وتحدث تيناس عن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق قائلا: "هو يضيف الكثير من الثقة لنا ويعاملنا بشكل جيد ودائما ما يكون قريبا منا ولا أجد مشكلة في اللعب مع فريق الشباب والفريق الأول في نفس الأسبوع وسأفعل كل ما هو ضروري من أجل النادي".

وسيلعب برشلونة مع ريال مدريد من جديد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 5 إبريل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.