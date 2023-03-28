تشكيل مالاوي - جناح سيمبا أساسي.. 5 تعديلات أمام مصر

أجرى ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي، 5 تعديلات على التشكيل الذي واجه به مصر قبل أيام.

وتعود مالاوي لمواجهة مصر كصحابة الأرض هذه المرة اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

طالع تشكيل منتخب مصر من هــــنـــــا

وشهد تشكيل مالاوي 5 تغييرات عن مباراة استاد الدفاع الجوي.

ويظهر بيتر باندا جناح سيمبا التنزاني أساسيًا، كما يشارك ستاين دافي قليل الخبرة الدولية في الهجوم بجانب النجم جابادينيو مهانجو.

ويدفع المدرب الروماني بلاعبه ستانلي سانودي في مركز الظهير الأيمن، فيما يبدأ أليك لونجو على الجهة اليسرى، ويشارك ياميكاني تشيستر في الجناح.

وتمتلك مالاوي 3 نقاط من فوز وهزيمتين، بينما تمتلك مصر 6 نقاط وتسعى للحاق بـ غينيا في الصدارة.

تشكيل منتخب مالاوي:

حراسة المرمى: تشارليز ثوم

الدفاع: ستانلي سانودي - دينيس تشيمبيزي - لاورانس تشازيا - أليك لونجو

الوسط: ياميكاني تشيستر - تشارليز بيترو - جون باندا - بيتر باندا

الهجوم: ستاين دافي - جابادينيو مهانجو

دكة البدلاء: برايتون مونثالي - باتريك مواونجولو - مارك فوديا - جادي تشيروا - بليسينج مبوكيرا - تشيمويمي إدانا - تشيكوتي تشيروا - ميكيوم مهوني - كودا ميانا - فرانسيسكو مادينجا - بول ندلوبهلو - ميراكل جابيا