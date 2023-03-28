ليكيب: رينار لم يتوصل لاتفاق بالانفصال عن منتخب السعودية لتدريب سيدات فرنسا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

لم يتوصل هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية لاتفاق من أجل التخلي عن الأخضر وتولي مسؤولية تدريب منتخب فرنسا للسيدات بحسب جريدة ليكيب.

ظهر اسم رينار كمرشح أول ليحل محل كورين دياكر التي أقيلت منذ أيام بسبب صدامات مع اللاعبات، قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا هذا الصيف.

وأوضح تقرير ليكيب أنه على الرغم من موافقة رينار على العمل كمدير للمنتخب الفرنسي للسيدات، إلا أنه لم يصل لاتفاق بشأن إنهاء عقده بعد.

وأضاف التقرير أن المدرب الفرنسي الذي يمتد عقده حتى عام 2027 ليس من المتوقع أن يغادر قبل يوم الجمعة، مما يعني من الناحية النظرية أنه لن يكون قادرًا على استدعاء قائمة الفريق في آخر توقف دولي للفرنسيات قبل كأس العالم.

تستمر فترة التوقف الدولي بين 3 و 11 أبريل، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع كولومبيا وكندا.

ولم يُدرب هيرفي رينار أي فريق للسيدات في مسيرته التدريبية من قبل.

فيما أشارت تقارير إلى أن سيدات منتخب فرنسا سعداء باختيار المدرب البالغ 54 عاما من خلافة كورين دياكر.

إقالة دياكر جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.

وذكر التقرير أن ويندي رينار قائدة المنتخب انسحبت من المنتخب في ظل وجود إريك بالهيتش المدرب المساعد في دور المدرب المؤقت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يعود إريك لمنصب المدرب المساعد بعد تعيين مدير فني جديد.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في جور المجموعات.

هيرفي رينار فرنسا السعودية
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