الإكوادور ترد على أستراليا وتحقق فوزها الأول تحت قيادة فيليكس سانشيز

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

الإكوادور - أستراليا

فاز منتخب الإكوادور على مضيفه الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب مارفيل بمباراة ودية جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وتعد تلك المباراة الودية هي الثانية بين المنتخبين في ظرف أيام قليلة، ولكنها بنتيجة مختلفة هذه المرة.

تقدّمت أستراليا بعد مرور 16 دقيقة فقط عن طريق براندون بوريلو الذي سجّل هدفه الدولي الأول.

لكن القائد بيرفيس إستوبينيان أدرك التعادل للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

فيما سجّل الشاب ويليام باتشو (21 عامًا) هدف الفوز لـ الإكوادور في الدقيقة 65 في ظهوره الدولي الأول.

وكانت أستراليا قد فازت بثلاثية مقابل هدف واحد في مباراة ودية بين المنتخبين يوم الجمعة الماضي.

ليكون انتصار اليوم هو الأول للإسباني فيليكس سانشيز مع منتخب الإكوادور بعد أن تولى تدريبه منذ أسابيع قليلة.

وتستعد الإكوادور لبدء منافسات تصفيات كأس العالم في سبتمبر المقبل بمواجهة الأرجنتين بطلة العالم، ثم تستقبل أوروجواي.

ولم يلتق منتخبا الإكوادور وأستراليا قبل التوقف الدولي الحالي إلا مرة وحيدة في مباراة ودية عام 2014 انتهت بفوز اللاتينيين 4-3.

الإكوادور أستراليا
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