تشكيل منتخب مصر - لا تغير فريقا فائزا.. فيتوريا يدفع بنفس الأسماء أمام مالاوي

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة مالاوي في الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ولم يجر المدرب البرتغالي أي تعديل على التشكيل الذي تغلب على مالاوي في الجولة الثالثة قبل أيام قليلة.

وواصل فيتوريا الدفع بـ محمد صلاح مدعومًا بـ أحمد سيد "زيزو"، وعمر مرموش، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

ويتواجد محمود عبد المنعم "كهربا"، وإمام عاشور، وأحمد عبد القادر على مقاعد البدلاء.

وتمتلك مصر 6 نقاط من فوزين وهزيمة، وتسعى لمعادلة رصيد غينيا المتصدرة بتسع نقاط.

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد صلاح - عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

دكة البدلاء: أحمد الشناوي - محمد صبحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - مصطفى فتحي - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن "كوكا"