اشتباك هائل بين لاعبي بيرو والشرطة الإسبانية قبل مواجهة المغرب.. واحتجاز حارس الفريق

دخل لاعبو منتخب بيرو في اشتباك حاد مع عناصر الشرطة الإسبانية خارج مقر إقامتهم في مدريد.

وتستعد بيرو لمواجهة المغرب وديًا اليوم الثلاثاء في ملعب متروبوليتانو.

وشهد مدخل الفندق الذي تقيم فيه بعثة بيرو اشتباكًا كبيرًا بين اللاعبين وأفراد الشرطة.

بدأ الأمر باحتشاد المئات من جماهير بيرو خارج الفندق لتحية اللاعبين، وبينما حاول يوشيمار يوتون لاعب بيرو الاقتراب من الجماهير لتحيتها، دفعه رجل شرطة ليمنعه من الاقتراب.

ليرد عليه يوتون بدفعة أخرى، وهنا انفجر الوضع، ودخل مجموعة لاعبين في صدام كبير مع أفراد الشرطة.

‼️ 🇵🇪 Por esto comenzó el altercado entre la policía y la selección de Perú en el hotel de concentración 👮 Los policías separan a los jugadores de los aficionados 💢 Uno de ellos empuja a un jugador y comienza el altercado 📹 : @alvaro_rprats pic.twitter.com/oer8PWHrgJ — El Larguero (@ellarguero) March 27, 2023

الاشتباك ترتب عليه اصطحاب بيدرو جاييسي حارس مرمى منتخب بيرو إلى قسم الشرطة حيث ظل محتجزًا لعدة ساعات.

وبعد الحصول على شهادته، غادر جاييسي القسم دون توجيه اتهامات له، والتحق بزملائه في فندق الإقامة.

وصرّح جاييسي لمحطة "أمريكا ديبورتس" البيروفية: "أردنا تحية الجماهير، لكنهم بدأوا في ضربنا".

video:1 Que pasó con la policía española ¿? que vergonzoso momento con los integrantes de la selección 🇵🇪 esto es un abuso 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/2Ap2rdaL5Q — El tío Cuto (@eltiocuto) March 27, 2023

فيما انتقد ألفريدو بيرديجيرو نائب المحقق في شرطة مدريد سلوك لاعبي بيرو.

وقال بيرديجيرو لـ "راديو ماركا": "تمامًا كما حدث مع نجل لابورتا الذي غادر الحجز رغم اعتدائه على رفيقته وعلى أحد زملائنا، بسبب ضغوطات أجبرت الشرطة على إغفال البروتوكول المتبع".

"اللاعبون اعتقدوا أنهم يمتلكون حق الليلة الأولى (نظام اتُبع في العصور القديمة بحق الكاهن أو الملك أو الزعيم أو النبيل في قضاء الليلة الأولى مع أي امرأة بعد زواجها)، هكذا أصف الأمر تمامًا، ولكن بالطبع لا يملكون هذا الحق".

"وفوق ذلك، اجتزأوا مقطع الفيديو ليظهرونا المخطئين في التعامل معهم".

من جانبه، أصدر الاتحاد البيروفي لكرة القدم بيانًا بعد الأحداث.

وقال البيان:

"يبدي اتحاد الكرة أسفه للأحداث التي صاحبت استقبال الجماهير لبعثة المنتخب في مدريد.

الاتحاد البيروفي يدعم بشكل كامل لاعبنا بيدرو جاييسي الذي رافقناه بشكل كامل منذ وقوع الأحداث خارج الفندق قبل مباراة المغرب الودية.

نشكر السفارة البيروفية في مدريد على تعاونها.

في النهاية، ندعو جماهيرنا إلى التحلي بالهدوء، ونرفض أي نوع من أنواع العنف، سنواصل إعلاء قيم الاحترام المتبادل، ونشدد على نزاهة وحقوق بيدرو جاييسي وكل أفراد المنتخب من لاعبين وجهاز فني".