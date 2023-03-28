اشتباك هائل بين لاعبي بيرو والشرطة الإسبانية قبل مواجهة المغرب.. واحتجاز حارس الفريق

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

ااشتباك لاعبي بيرو مع الشرطة

دخل لاعبو منتخب بيرو في اشتباك حاد مع عناصر الشرطة الإسبانية خارج مقر إقامتهم في مدريد.

وتستعد بيرو لمواجهة المغرب وديًا اليوم الثلاثاء في ملعب متروبوليتانو.

وشهد مدخل الفندق الذي تقيم فيه بعثة بيرو اشتباكًا كبيرًا بين اللاعبين وأفراد الشرطة.

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بدأ الأمر باحتشاد المئات من جماهير بيرو خارج الفندق لتحية اللاعبين، وبينما حاول يوشيمار يوتون لاعب بيرو الاقتراب من الجماهير لتحيتها، دفعه رجل شرطة ليمنعه من الاقتراب.

ليرد عليه يوتون بدفعة أخرى، وهنا انفجر الوضع، ودخل مجموعة لاعبين في صدام كبير مع أفراد الشرطة.

الاشتباك ترتب عليه اصطحاب بيدرو جاييسي حارس مرمى منتخب بيرو إلى قسم الشرطة حيث ظل محتجزًا لعدة ساعات.

وبعد الحصول على شهادته، غادر جاييسي القسم دون توجيه اتهامات له، والتحق بزملائه في فندق الإقامة.

وصرّح جاييسي لمحطة "أمريكا ديبورتس" البيروفية: "أردنا تحية الجماهير، لكنهم بدأوا في ضربنا".

فيما انتقد ألفريدو بيرديجيرو نائب المحقق في شرطة مدريد سلوك لاعبي بيرو.

وقال بيرديجيرو لـ "راديو ماركا": "تمامًا كما حدث مع نجل لابورتا الذي غادر الحجز رغم اعتدائه على رفيقته وعلى أحد زملائنا، بسبب ضغوطات أجبرت الشرطة على إغفال البروتوكول المتبع".

"اللاعبون اعتقدوا أنهم يمتلكون حق الليلة الأولى (نظام اتُبع في العصور القديمة بحق الكاهن أو الملك أو الزعيم أو النبيل في قضاء الليلة الأولى مع أي امرأة بعد زواجها)، هكذا أصف الأمر تمامًا، ولكن بالطبع لا يملكون هذا الحق".

"وفوق ذلك، اجتزأوا مقطع الفيديو ليظهرونا المخطئين في التعامل معهم".

من جانبه، أصدر الاتحاد البيروفي لكرة القدم بيانًا بعد الأحداث.

وقال البيان:

"يبدي اتحاد الكرة أسفه للأحداث التي صاحبت استقبال الجماهير لبعثة المنتخب في مدريد.

الاتحاد البيروفي يدعم بشكل كامل لاعبنا بيدرو جاييسي الذي رافقناه بشكل كامل منذ وقوع الأحداث خارج الفندق قبل مباراة المغرب الودية.

نشكر السفارة البيروفية في مدريد على تعاونها.

في النهاية، ندعو جماهيرنا إلى التحلي بالهدوء، ونرفض أي نوع من أنواع العنف، سنواصل إعلاء قيم الاحترام المتبادل، ونشدد على نزاهة وحقوق بيدرو جاييسي وكل أفراد المنتخب من لاعبين وجهاز فني".

المغرب بيرو
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