الدوري السعودي - النصر يطالب بحكام أجانب أمام الفيحاء

طالب نادي النصر السعودي بطاقم تحكيم أجنبي لمباراته ضد الفيحاء في ظل الصراع على لقب الدوري السعودي.

ويحل النصر ضيفا على الفيحاء ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين يوم 9 أبريل المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تقدمت رسميا بطلب حكام أجانب لإدارة مباراة فريقها أمام الفيحاء.

وسيكون هذا الطاقم الأجنبي العاشر الذي يدير مباريات للنصر في الموسم الجاري، إذ سبق أن أدار الحكام الأجانب مبارياته في 9 جولات ماضية.

وحقق النصر الفوز بوجود صافرة الحكم الأجنبي 3 مرات كانت أمام الباطن وأبها مرتين.

وبينما خسر مباراتي التعاون والاتحاد وكانتا خارج أرضه.

وتعادل زملاء كريستيانو رونالدو في 4 مباريات بصافرة أجنبية، أمام الاتحاد والهلال والشباب والفتح.

ويحتدم الصراع على لقب الدوري السعودي بين النصر واتحاد جدة قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

إذ يتصدر الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد جدول الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن النصر.