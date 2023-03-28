فتح الله: نهائي الكأس ضد الأهلي هو الأقرب لتحقيق هدفنا

شدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن حسابات فريقه قد تغيرت بعد قرار احتساب مواجهة أسكو دي كارا وفيوتشر لمصلحة الأخير.

الاتحاد الإفريقي كان قد قرر احتساب مواجهة فيوتشر وأسكو دي كارا التي انتهت بالتعادل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية كفوز لمصحلة الأول.

قرار الاتحاد الإفريقي جاء بسبب إشراك أسكو دي كارا للاعب موقوف.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بالطبع نحزن بعض تعرضنا لأي هزيمة حتى لو كانت في مباراة ودية ولكن مواجهة إنبي لعبناها لأهداف معينة 15 غياب من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات والانضمام للمنتخبات ولكن حتى لو كانوا متواجدين كانت الأولوية ستكون للاعبين الذين لعبوا عدد دقائق أقل لكي يحصلوا على الفرصة قبل المباريات الصعبة التي تنتظرنا".

وتابع "مباراة فيوتشر مصيرية بكل تأكيد حتى من قبل قرار احتساب نتيجة مباراة أسكو دي كارا لفيوتشر".

وواصل "مواجهة فيوتشر كانت لها حسابات خاصة وتغيرت تلك الحسابات بعد القرار الأخير لأننا كنا نمتلك فرصتين للتأهل ولكن الآن يجب أن نحقق الفوز، وأنا قلتها منذ المباراة الأولى ولكن الفرق الثلاثة قد ظلموا لأن أي منهم لو تواجد في أي مجموعة أخرى كان سيتمكن من التأهل".

وأكمل "سنواجه فيوتشر في ملعبنا ولدينا ثقة في لاعبينا وأتمنى أن تساعدتا خبراتنا على الصعود".

وأصبح بيراميدز بحاجة إلى تحقيق الفوز على فيوتشر من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

وأضاف "نهائي الكأس ضد الأهلي هو الأقرب لتحقيق هدفنا وحلمنا بتحقيق بطولة خلال الموسم الحالي، وهو فريق متمرس في النهائيات لكن لدينا هدف مشروع وسنحاول أن نكون رجالا خلال 90 دقيقة لتحقيق بطولة للنادي".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة نهائي كأس مصر 2022 بين الأهلي وبيراميدز يوم 10 إبريل المقبل.