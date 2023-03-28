مروان عطية: اللعب أثناء الصيام؟ منتخب مصر عبر أزمات أكبر وأقوى

يرى مروان عطية لاعب منتخب مصر أن الفريق لن يجد أزمة في اللعب ضد مالاوي أثناء الصيام، مشددا على أن الفراعنة عبروا من أزمات أكبر من تلك في الكثير من الأحيان.

ويحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في الثالثة من مساء الثلاثاء.

وقال مروان عطية في تصريحات لشبكة beIN sports: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة في ظل الصيام واللعب خارج مصر".

وأضاف "لكن المنتخب المصري عبر من أزمات أكبر وأقوى من تلك في مرات عديدة".

وشدد لاعب الأهلي "نحن قادرون على حصد النقاط الـ3 من أرض مالاوي".

فيما قال محمود حمادة لاعب وسط منتخب مصر "نريد الفوز وحصد الـ3 نقاط من أجل حسم التأهل مبكرا".

وتابع لاعب فاركو "نسعى في مباراة الثلاثاء لتقديم أداء أفضل وتحقيق نتيجة أكبر من مباراة القاهرة".

وانتصر منتخب مصر على مالاوي في القاهرة يوم الجمعة الماضي بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثالثة.

وأصبح زملاء محمد صلاح في حاجة إلى الفوز على مالاوي من أجل حسم التأهل إكلينيكيا.

ففي حالة الفوز سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط في الصدارة مع غينيا، مقابل 3 نقاط لكل من إثيوبيا ومالاوي، قبل جولتين من نهاية التصفيات التي يتأهل منها المتصدر والوصيف إلى كوت ديفوار 2023.

فقد حقق منتخب غينيا الفوز على إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسيلعب منتخب مصر مباراته المقبلة ضد غينيا في شهر يونيو المقبل بالجولة الخامسة.