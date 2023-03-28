أليكسيس سانشيز يدشن مسيرته الدولية بالرقم 10 ويقود تشيلي لفوز مثير على باراجواي

فاز منتخب تشيلي على باراجواي وديًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب مونومنتال دافيد أريانو بالعاصمة سانتياجو.

وشهدت المباراة تألق أليكسيس سانشيز لاعب أوليمبيك مارسيليا الذي ظهر لأول مرة بالقميص رقم 10 مع منتخب تشيلي.

تشيلي تقدّمت بعد 25 دقيقة بواسطة قلب دفاعها باولو دياز لاعب ريفر بليت الحالي، وأهلي جدة السابق.

وسجّل دياز هدفه الدولي الأول في مباراته رقم 40 بقميص منتخب تشيلي.

لكن باراجواي ردت بهدفين متتاليين بواسطة ماتياس روخاس وجابرييل أفالوس في الدقيقتين 32 و34.

الشوط الثاني عرف دخول سانشيز بالقميص رقم 10 لأول مرة مع تشيلي، لتنقلب موازين المباراة.

لاعب برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق كاد أن يدرك التعادل بعد أن راوغ حارس المرمى، لكن كرته ارتدت من القائم.

سانشيز سامح في الأولى، لكنه لم يتهاون في الثانية، فأدرك التعادل في الدقيقة 76، رافعًا رصيده إلى 51 هدفًا دوليًا، بعد أن سجل الـ49 هدفًا السابق بالرقم 7، والأول قبلهم بالرقم 9.

وعرفت الدقيقة 81 طرد باولو دياز من صفوف تشيلي، ورامون سوسا من صفوف باراجواي، بعد أن ارتكب الأول مخالفة قوية، وتوجّه الثاني إليه للاحتكاك به.

الجماهير التي احتشدت لمساندة تشيلي ستذهب إلى منازلها سعيدة، وسيتكفل بذلك أليكسيس سانشيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الرقم 10 نفذ ركلة ركنية ماكرة مباشرةً في اتجاه المرمى، ليفشل أنتوني سيلفا حارس مرمى باراجواي في إمساكها، ويسجل هدفًا عكسيًا في شباكه.

وقال سانشيز بعد المباراة: "غيّرت رقم قميصي، أعتقد أن الرقم 7 حطم الأرقام بالفعل".

وتستعد تشيلي لبدء تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية في سبتمبر المقبل إذ تواجه أوروجواي وكولومبيا.