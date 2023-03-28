مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مارس 2023 - مصر تواجه مالاوي.. وتونس ضد ليبيا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 10:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي مصر بهدف عمر مرموش

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

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جزر القمر × كوتديفوار.. 2:00 مساء.

ناميبيا × الكاميرون.. 3:00 مساء.

بوتسوانا × غينيا الاستوائية.. 3:00 مساء.

مالاوي × مصر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

تنزانيا × أوغندا.. 5:00 مساء.

موزمبيق × السنغال.. 6:00 مساء.

موريتانيا × الكونغو الديموقراطية.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليبيريا × جنوب إفريقيا.. 8:00 مساء.

جامبيا × مالي.. 9:00 مساء.

ليبيا × تونس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

توجو × بوركينا فاسو.. 9:00 مساء.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وليز × لاتفيا.. 8:45 مساء.

كوسوفو × أندورا.. 8:45 مساء.

رومانيا × بيلاروسيا.. 8:45 مساء.

اسكتلندا × إسبانيا.. 8:45 مساء.

تركيا × كرواتيا.. 8:45 مساء.

جورجيا × النرويج.. 6:00 مساء.

مباريات دولية ودية

المغرب × بيرو.. 10:30 مساء - الرياضية المغربية.

السعودية × بوليفيا.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

ألمانيا × بلجيكا.. 8:45 مساء.

كوريا الجنوبية × أوروجواي.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

اليابان × كولومبيا.. 12:00 مساء.

تايلاند × الإمارات.. 12:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

الكويت × طاجكيستان.. 9:00 ماء - الكويت الرياضية.

أستراليا × الإكوادور.. 10:30 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

مصر مالاوي تصفيات يورو 2024 تصفيات كأس الأمم الإفريية 2023
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