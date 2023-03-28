كرة يد - الانتصار الثاني.. منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر في الدورة الودية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 01:28

كتب : FilGoal

مصر × الجزائر - ناشئي كرة اليد (2006)

حقق منتخب مصر للناشئين (مواليد 2006) الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 44-25 في ثاني مباريات الدورة الدولية الودية بالقاهرة.

وأقيمت المباراة في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بنظام 3 أشواط (كل شوط 20 دقيقة).

وتقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 14-8، ثم رفع النتيجة إلى 30-16 في الشوط الثاني.

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وكان منتخب مصر قد فاز بالمباراة الأولى على منتخب السعودية بنتيجة 43-23.

وتقام هذه الدورة الودية بمشاركة مصر والسعودية والجزائر، في الفترة بين 26 و31 مارس.

وتأتي هذه البطولة الودية في إطار استعدادات منتخب مصر للناشئين لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط في تونس خلال الفترة بين 23 و30 أبريل.

ويقود هذا الفريق المدير الفني محمد عبد السلام المدير الفنى، ويعاونه وائل فهيم المدرب العام و وتوفيق البطاوى المدير الإداري وعصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.

وتستمر مباريات الدورة على النحو التالي:

26 مارس: مصر 43-23 السعودية

27 مارس: مصر 44-25 الجزائر

28 مارس: السعودية × الجزائر

29 مارس: السعودية × مصر

30 مارس: الجزائر × السعودية

31 مارس: الجزائر × مصر

وتقام جميع المباريات بنظام الأشواط الثلاثة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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