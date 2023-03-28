كرة طائرة - الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش في نصف نهائي الدوري

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 01:20

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

تغلب طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 3-0 في الأشواط، وذلك في الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

وتفوق الطلائع في الشوط الأول بنتيجة 28-26، ثم في الشوط الثاني بنتيجة 27-25.

الشوط الثالث هو الوحيد الذي حسم عند 25 نقطة، بنتيجة 25-21.

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وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 3-0 على الجانب الآخر من نصف النهائي.

ويقام نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة للتأهل إلى النهائي دون اللجوء لمباراة فاصلة، وهو ما ينطبق على طلائع الجيش أيضا.

أما الزمالك فيحتاج للفوز بالجولة الثانية للوصول إلى مباراة فاصلة يجب عليه الفوز بها أيضا.

وتقام الجولة الثانية من نصف النهائي غدا الثلاثاء 28 مارس بنفس المواعيد، حيث تلعب مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء، وتلعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الـ 11 مساء.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي بطولتين هذا الموسم بعد التتويج بلقبي كأس السوبر والبطولة العربية للأندية.

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