خبر في الجول - المحكمة الرياضية تحكم لصالح الزمالك في قضية ساسي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 01:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك

علم FilGoal.com أن المحكمة الرياضية الدولية قد حكمت لصالح نادي الزمالك بإلغاء الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي لاعبه السابق.

وكان ساسي قد حصل على قرار بإلزام الزمالك بدفع 650 ألف يورو بخلاف الفوائد.

وقبلت المحكمة طلب الزمالك بإعادة النزاع لـ فيفا لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل، بسبب فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد.

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ماذا حدث؟

تلقى الزمالك خطابا رسميا من فيفا يفيد بإلزامه بدفع 650 ألف يورو لصالح لاعبه السابق فرجاني ساسي.

واستند ساسي في شكواه، حسبما علم FilGoal.com، بأن الزمالك خصم 400 ألف يورو من مستحقاته لأسباب غير عادلة، حيث زعم أن الخصم جاء لغيابه عن المران رغم أن لائحة النادي لا تنص على تلك العقوبة.

وبالتالي، حكمت غرفة فض المنازعات في فيفا بمنح اللاعب التونسي المبلغ المستحق له بحسب الحكم، 400 ألف يورو، زائد 250 ألف يورو كتعويض.

فرجاني ساسي لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، حتى انتقاله إلى الدحيل القطري.

الدولي التونسي حقق مع الزمالك ألقاب الدوري مرة، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

الزمالك فرجاني ساسي الدوري المصري الدحيل
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