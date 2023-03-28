بركات: لن يتم تعديل عقد ميكالي.. وسننفذ جميع طلباته قبل كأس الأمم

نفى محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وجود نية لتعديل عقد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على زامبيا في المرحلة النهائية من التصفيات بنتيجة إجمالية 2-0.

وقال بركات عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله وفقنا الله وعبرنا من المرحلة الأولى بنجاح، ميكالي يعمل وهناك استجابة من اللاعبين ومستواهم يتطور وتمكنا من العبور من زامبيا والخطوة الثانية ستكون التأهل من كأس الأمم الإفريقية في المغرب ونرى المنتخب في أولمبياد باريس".

وتابع "البطولة ستكون خارج الأجندة الدولية؟ هي بطولة رسمية مؤهلة للأولمبياد ولا اعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلات سواء كانت في الأجندة أو لا وسيكون هناك توقف دولي قبلها مباشرة لذلك سيساعدنا ذلك الأمر على تجميع اللاعبين قبلها بـ 10 أيام على الأقل ونستطيع خلالهم خوض مباراة ودية".

وواصل "سنحاول إقامة معسكر أو إثنين خلال الشهور المقبلة قبل كأس الأمم الإفريقية المؤهلة للأولمبياد ونلعب خلالهم مباريات ودية لكي ندخلها وقد لعبنا 4 مباريات على الأقل ضمن استعداداتنا".

وأضاف "كل التصفيات الماضية كانت من أجل تأهل 7 فرق فقط وأحيانا نرى حدوث مفاجآت مثل فوز الكونغو الديموقراطية على جنوب إفريقيا التي شاركت في الأولمبياد الماضية لذلك فهو منتخب قوي وستكون البطولة صعبة ولكن لدي ثقة في اللاعبين وعندما نرى تطور مستواهم يعطينا ذلك أريحية وأتا متفائل بوجود طفرة خلال الفترة المقبلة في المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول".

وشدد "لن يتم تعديل عقد ميكالي خلال الفترة المقبلة ولا يوجد اتفاق حول ذلك الأمر نهائيا ولكن سنجلس معه لكي نتفق على المعسكرات وتوفير الاستعدادات اللازمة للمنتخب الأولمبي وسنحاول تنفيذ ما سيطلبه".

وتقام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب خلال شهر يونيو المقبل.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة لأولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق للتأهل مع أحد منتخبات آسيا.