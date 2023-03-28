ميسي: سوف أستمتع بالوقت المتبقي لي مع كرة القدم.. وأعيش لحظات رائعة

عبر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن شعوره بالسعادة منذ الفوز بكأس العالم وحتى الآن.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وتلقى منتخب الأرجنتين تكريما في حفل نظمه اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم بحضور ميسي.

وقال ميسي خلال الحفل: "سوف أستمتع بالوقت المتبقي لي مع كرة القدم والذي لا أعرف كم سيستمر".

وأضاف "نعيش لحظات رائعة ونتلقى الكثير من الحب وهذا أمر رائع بعد أن تكون بطلا للعالم، ويسعدنا إعادة كأس العالم من جديد إلى قارة أمريكا الجنوبية".

وأتم تصريحاته "نحن لا ندرك ما فعلناه بعد الفوز بكأس العالم، وتمكنت من تحقيق كل شيء في كرة القدم".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.