الدرندلي: بعض لاعبي منتخب مصر لن يصوم أمام مالاوي
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 00:38
كتب : FilGoal
كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في مالاوي عن موقف اللاعبين من الصيام خلال مباراة المنتخبين.
ويلعب منتخب مصر ضد مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار عصر اليوم الثلاثاء.
وقال الدرندلي عبر قناة صدى البلد: "بعض لاعبي المنتخب سيصوم أمام مالاوي والبعض الآخر لن يصوم والقرار يرجع إلى اللاعبين وهي حرية شخصية".
وأضاف "ننظر إلى روي فيتوريا من ناحية تفكيره وخبرته أنه أكثر من مدير فني بالنسبة لمنتخب مصر".
وأكمل "ملعب المباراة ليس سيئا ولكنه أيضا غير جيد بنسبة 100%".
وأتم تصريحاته "منتخب مصر الأولمبي الآن يضع عينه على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس".
وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
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