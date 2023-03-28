تصفيات أمم إفريقيا - بمقصية رائعة.. السودان يفوز على الجابون ويشعل المجموعة التاسعة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

منتخب السودان

حقق منتخب السودان فوزا صعبا على الجابون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الهلال في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

فوز السودان جاء بعد أيام من خسارته ضد الجابون أيضا بنفس النتيجة خارج ملعبه.

وحقق منتخب السودان الفوز الأول في تاريخ مواجهاته ضد الجابون.

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الفوز رفع رصيد منتخب السودان للنقطة السادسة في المركز الثاني خلف الجابون صاحبة الصدارة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب موريتانيا صاحب المركز الثالث والذي سيلعب غدا ضد الكونغو الديموقراطية.

هدف السودان الوحيد في المباراة جاء في الدقيقة الـ 67 عن طريق محمد كومي بمقصية رائعة عجز الحارس هم التحرك نحوها.

وتقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير من عام 2024 في كوتيدفوار.

ويصعد أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى المنتخب المستضيف.

وسيلعب السودان مباراته المقبلة ضد موريتانيا في شهر يونيو المقبل على ملعبه قبل أن ينهي التصفيات بمواجهة الكونغو الديموقراطية خارج ملعبه.

وسيلتقي منتخب الجابون في مباراته المقبلة ضد الكونغو الديموقراطية قبل مواجهة موريتانيا في ختام التصفيات.

الجابون السودان تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
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