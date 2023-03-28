تصفيات أمم إفريقيا - بقمصية رائعة.. السودان يفوز على الجابون ويشعل المجموعة التاسعة

حقق منتخب السودان فوزا صعبا على الجابون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الهلال في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

فوز السودان جاء بعد أيام من خسارته ضد الجابون أيضا بنفس النتيجة خارج ملعبه.

وحقق منتخب السودان الفوز الأول في تاريخ مواجهاته ضد الجابون.

الفوز رفع رصيد منتخب السودان للنقطة السادسة في المركز الثاني خلف الجابون صاحبة الصدارة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب موريتانيا صاحب المركز الثالث والذي سيلعب غدا ضد الكونغو الديموقراطية.

هدف السودان الوحيد في المباراة جاء في الدقيقة الـ 67 عن طريق محمد كومي بمقصية رائعة عجز الحارس هم التحرك نحوها.

وتقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير من عام 2024 في كوتيدفوار.

ويصعد أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى المنتخب المستضيف.

وسيلعب السودان مباراته المقبلة ضد موريتانيا في شهر يونيو المقبل على ملعبه قبل أن ينهي التصفيات بمواجهة الكونغو الديموقراطية خارج ملعبه.

وسيلتقي منتخب الجابون في مباراته المقبلة ضد الكونغو الديموقراطية قبل مواجهة موريتانيا في ختام التصفيات.