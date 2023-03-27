غرامة وإيقاف اللاعب والنادي.. فيوتشر يحصل على حكم ضد الفلسطيني صالح شحادة

حصل نادي فيوتشر على حكم لصالحه تجاه اللاعب الفلسطيني صالح شحادة الذي يلعب مع فريق ناترز السويسري.

صالح شحادة النادي : ناتريس فيوتشر

جاء ذلك بعدما لم يلتزم اللاعب الفلسطيني بإكمال تعاقده مع نادي فيوتشر ورحل دون رغبة الطرف المصري وانضم لصفوف الفريق السويسري.

وأعلن نهاد حجاج المستشار القانوني الخاص بفيوتشر حصول النادي على حكم لصالحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم اللاعب والنادي مبلغ 565 ألف دولار.

بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، وإيقاف النادي عن التعاقدة لمدة 3 فترات قيد.

وكان نادي فيوتشر أعلن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني صالح شحادة في شهر يناير من عام 2022 الماضي.

وشارك اللاعب الفلسطيني مع فيوتشر في 4 مباريات رسمية، وخاض مباراة ودية سجل خلالها هدفين.

وجاء نص العقوبة كالآتي:

إلزام اللاعب بالتضامن مع النادى السويسرى (FC NATERS) بدفع مبلغ 565000 دولار أمريكي لنادى فيوتشر.

وقف اللاعب لمدة ستة اشهر اعتباراً من 27 مارس 2023.

منع النادى السويسرى (FC NATERS) من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على المستوى الوطني أو الدولي لمدة ثلاث فترات قيد كاملة ومتتالية اعتبارا من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رفض الدعوى المرفوعة من اللاعب ضد نادى فيوتشر والخاصة بفسخ عقده.

رفض طلبات اللاعب بالزام نادى فيوتشر بأداء مبلغ 653700 دولار أمريكي كتعويض له.

إلزام نادى فيوتشر بأداء مبلغ 12500 دولار أمريكي مستحقات سابقة.