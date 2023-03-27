تصفيات يورو 2024 - فلاهوفيتش يقود صربيا للفوز على مونتنجرو.. وخماسية للسويد ضد أذربيجان

استأنفت اليوم مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتقام البطولة في شهر يونيو 2024 بألمانيا.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

السويد × أذربيجان

حقق منتخب السويد على أذربيجان بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب فريندز أرينا بالسويد.

تقدم إميل فورسبرج بالهدف الأول للسويد في الدقيقة الـ 38 لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني سجل السويد رباعية جديدة عن طريق فيكتور جيوكوريس وجيسبر كارلسون وأنتوني إيلانجا وبهلول موستافادزا الذي سجل هدفا في مرماه.

النمسا × إستونيا

وفي نفس المجموعة حقق منتخب النمسا الفوز على ملعبه ضد إستونيا بهدفين دون مقابل.

أهدر مايكل جريجوريتش فرصة تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء للنمسا في الدقيقة الـ 17.

وتقدم راونو سابينين لإستونيا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 25.

وفي الشوط الثاني قلب منتخب النمسا النتيجة وتعادل فلوريان مانز في الدقيقة الـ 68.

وسجل مايكل جريجوريتش هدف الفوز في الدقيقة الـ 88.

الترتيب الحالي للمجموعة:

1- النمسا: 6 نقاط

2- بلجيكا: 3 نقاط.

3- السويد: 3 نقاط.

4- إستونيا: 0.

5- أذربيجان 0.

المجر × بلغاريا

فاز منتخب المجر على بلغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل.

الأهداف الثلاثة تم تسجيلهم في الشوط الأول عن طريق بايلنت بيتشي ودوينيك سزوبلشاي ومارتن آدم.

مونتنيجرو × صربيا

وفاز منتخب صربيا على مونتنيجرو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

تقدم دوسان فلاهوفيتش بالهدف الأول لصربيا في الدقيقة الـ 78.

وعاد فلاهوفيتش في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الـ 95 لتسجيل الهدف الثاني.

الترتيب الحالي للمجموعة:

1- صربيا: 6 نقاط.

2- المجر: 3 نقاط.

3- مونتنيجرو: 3 نقاط.

4- ليتوانيا: 0 نقاط.

5- بلغاريا: 0 نقاط.

بولندا × ألبانيا

وفي المجموعة الخامسة حقق منتخب بولندا الفوز على ألبانيا بهدف دون مقابل.

سجل هدف بولندا الوحيد كارول سفيديرسكي في الدقيقة الـ 41.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة تعادل منتخب التشيك مع مولدوفا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الحالي:

1- التشيك: 4 نقاط.

2- بولندا: 3 نقاط.

3- مولدوفا: نقطتين.

4- جزر فارو: نقطة واحدة.

5- ألبانيا: 0 نقاط.