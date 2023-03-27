كرة طائرة - الأهلي يهزم سموحة في أولى جولات نصف نهائي الدوري

الإثنين، 27 مارس 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

تغلب الأهلي على سموحة بنتيجة 3-0 في الأشواط، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 28-26، ثم بنتيجة 25-21 في الشوط الثاني.

وحسم الشوط الثالث لمصلحة النادي الأحمر بنتيجة 25-12.

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وتختتم منافسات الجولة الأولى من نصف النهائي بمباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الـ 11 مساء على صالة حسن مصطفى.

ويقام نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة للتأهل إلى النهائي دون اللجوء لمباراة فاصلة.

وتقام الجولة الثانية من نصف النهائي غدا الثلاثاء 28 مارس بنفس المواعيد، حيث تلعب مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء، وتلعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الـ 11 مساء.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي بطولتين هذا الموسم بعد التتويج بلقبي كأس السوبر والبطولة العربية للأندية.

الأهلي كرة طائرة دوري الكرة الطائرة
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