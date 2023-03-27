منتخب مصر ينهي استعداده لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي في الثالثة عصر غدًا باستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وانطلق مران منتخب مصر في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر و مالاوي، وشارك في المران جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في قائمة الفريق .

وحضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف برفقة الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة و نائب رئيس اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة.

كما حضر عدد من الجالية المصرية للتدريب لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد.

وفاز منتخب مصر على مالاوي في المباراة الماضية بثنائية دون رد سجلها محمد صلاح وعمر مرموش.

ويمتلك منتخب مصر 6 نقاط، بينما حصد منتخب مالاوي 3 نقاط.