منتخب مصر ينهي استعداده لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 27 مارس 2023 - 22:19

كتب : بسام أبوبكر

مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة مالاوي

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي في الثالثة عصر غدًا باستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وانطلق مران منتخب مصر في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر و مالاوي، وشارك في المران جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في قائمة الفريق .

وحضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف برفقة الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة و نائب رئيس اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة.

أخبار متعلقة:
بتواجد 24 لاعبا.. الهلال يسافر الثلاثاء إلى مصر لمواجهة الأهلي منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود أمام مالاوي مؤتمر حجازي: تعاهدنا على الفوز أمام مالاوي.. ومنتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير بكثافة

كما حضر عدد من الجالية المصرية للتدريب لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد.

وفاز منتخب مصر على مالاوي في المباراة الماضية بثنائية دون رد سجلها محمد صلاح وعمر مرموش.

ويمتلك منتخب مصر 6 نقاط، بينما حصد منتخب مالاوي 3 نقاط.

منتخب مصر مالاوي
نرشح لكم
منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود أمام مالاوي مؤتمر حجازي: تعاهدنا على الفوز أمام مالاوي.. ومنتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير بكثافة مؤتمر فيتوريا: ذاهبون إلى مالاوي من أجل الفوز.. وهذه وسيلتنا لتسجيل الأهداف بعثة منتخب مصر تصل مالاوي مدرب زامبيا: الآن سننتظر 5 سنوات أخرى.. كرة القدم مؤلمة وودعنا التصفيات في 15 دقيقة مؤتمر ميكالي: الآن حان وقت الحلم.. تأهلنا رغم أرضية الملعب والجماهير المهووسة تصفيات أمم إفريقيا - مران أخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى مالاوي انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا
أخر الأخبار
مجموعة مصر - غينيا تكرر الفوز على إثيوبيا وتتصدر مؤقتا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الأهلي يهزم سموحة في أولى جولات نصف نهائي الدوري 20 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات يورو 2024 - بافار ينصر فرنسا على ضحية يد هنري.. وهولندا تجتاز جبل طارق بثنائية أولى 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر ينهي استعداده لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 45 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: باريديس ودراكسلر سيعودان لباريس سان جيرمان بنهاية الموسم 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليفربول يتابع وارد براوس لبحث إمكانية ضمه في الصيف ساعة | ميركاتو
انتهت مجموعة مصر - إثيوبيا (2) - (3) غينيا ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - فوز صعب لنيجيريا على غينيا بيساو.. وأنجولا تتعادل مع غانا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"