تقرير: ليفربول يتابع وارد براوس لبحث إمكانية ضمه في الصيف

بدأ نادي ليفربول العمل على صفقات الموسم الجديد من أجل دعم صفوف الفريق بقوة والعودة للمنافسة في مختلف البطولات.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول سيبدأ طريق الصفقات في الموسم الجديد من ساوثامبتون.

وأضاف الموقع أن ليفربول أرسل بعض الكشافين لمتابعة جيمس وارد براوس نجم وقائد ساوثامبتون خلال مباريات فريقه هذا الموسم.

وذلك لبحث إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل لدعم خط الوسط.

ويسعى ليفربول لدعم خط وسط الفريق بقوة في ظل تراجع مستوى العديد من اللاعبين على رأسهم جوردان هيندرسون وفابينيو وتياجو ألكانتارا.

كذلك الثنائي آرثور ميلو ونابي كيتا وعدم ظهوره بالشكل الجيد.

لكن ليفربول سيواجه صعوبة في ضم وارد براوس كونه نجم فريقه الأول وفي ظل رغبة بعض الأندية في التعاقد معه مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

وارد براوس البالغ من العمر 28 عاما يستعد لخوض مباراته رقم 400 بقميص ساوثامبتون ضد وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وسجل وارد براوس 53 هدفا وصنع 51، واستطاع تسجيل 17 ركلة حرة مباشرة ويتبقى له هدف واحد فقط من ركلة حرة ليعادل رقم ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد السابق.