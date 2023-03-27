تصفيات يورو 2024 - بافار ينصر فرنسا على ضحية يد هنري.. وهولندا تجتاز جبل طارق بثنائية أولى

تغلب منتخب فرنسا على مضيفه منتخب أيرلندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024.

سجل هدف المباراة الوحيد بنجامين بافار في الدقيقة 50.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب هولندا على جبل طارق بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلهم ممفيس ديباي في الدقيقة 23 وناثان أكي "هدفين" في الدقيقة 50 و82.

ذكريات

الذكرى الأهم بين فرنسا وأيرلندا تبقى دائما لمسة يد تييري هنري الشهيرة في إياب ملحق التأهل إلى كأس العالم 2010.

كانت فرنسا فازت ذهابا على مضيفتها أيرلندا بهدف نيكولاس أنيلكا، وفي الإياب على الأراضي الفرنسية تمكن روبي كين من تعديل النتيجة ليحتكم الفريقان في الوقت الإضافي.

الحكم السويدي مارتن هانسون وجد نفسه في موقف حرج أمام 80 ألف متفرج، حين لمس هنري الكرة بيده في الدقيقة 103 ممهدا الطريق لهدف التأهل الذي سجله ويليام جالاس، ولم يدرك الحكم ما الذي حدث في حينها، بعصور ما قبل تقنية الفيديو.

هنري اعترف بلمسة اليد، والممثلة تشارليز ثيرون نطقت باسم أيرلندا في قرعة كأس العالم حين سحبت ورقة فرنسا، ولكن الواقع لم يتغير.. فرنسا لعبت مونديال 2010 وبقي الأيرلنديون بحسرتهم في الديار.

صحيح أن فرنسا عاشت كارثة متكاملة الأركان في مونديال جنوب إفريقيا، وودعت البطولة من دور المجموعات بعد خلاف داخلي أطاح بالمدرب ريمون دومينيك في نهاية المطاف، ولكن غصة أيرلندا لن تزول.

بعد هذه المباراة تفرقت السبل بالمنتخبين حتى جمعهما دور الـ 16 لبطولة يورو 2016 في فرنسا نفسها، وتقدم الأيرلنديون بركلة جزاء في الدقيقة 2 عن طريق روبي برادي، إلا أن أنطوان جريزمان أنهى اللعبة بهدفين في الدقيقة 58 و61، ومضى الديوك في طريقهم إلى أن خسروا النهائي أمام البرتغال.

تجدد اللقاء الرسمي في تصفيات يورو 2024، وهذه كانت الجولة الأولى من الصراع، والتي انتهت بفوز آخر للمنتخب الأزرق.

ركود أنهاه بافار

بخل الشوط الأول بمحاولاته، حيث سدد كيليان مبابي في الدقيقة 16 لتصطدم الكرة بالدفاع.

وفي الدقيقة 24 حاول أوليفييه جيرو برأسية تصدى لها حارس المرمى.

فيما اصطدمت تسديدة ثيو هيرنانديز في الدقيقة 32 بزميله، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأخيرا أتى الهدف الأول في الدقيقة 50 بتسديدة من بنجامين بافار اصطدمت بالعارضة من الداخل ثم سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 65 حل موسى ديابي بدلا من أولفييه جيرو، ليسدد كرة خطيرة في الدقيقة 69 ولكن الحارس تصدى لها.

وأتى جول كوندي مدافع برشلونة وأوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد بدلا من بنجامين بافار صاحب الهدف وأدريون رابيو لاعب وسط يوفنتوس، وذلك في الدقيقة 81.

وأخيرا حل ماركوس تورام بدلا من راندال كولو مواني في الدقيقة 93.

ثنائية أكي الأولى

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب هولندا على ضيفه جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد ليستمر التفوق بالشباك النظيفة.

هذا هو اللقاء الثالث في التاريخ بين هولندا وجبل طارق، حيث جمعتهما تصفيات كأس العالم 2022، وفازت الطواحين 7-0 خارج الديار، و6-0 بداخلها.

منتخب جبل طارق في 3 مباريات أمام هولندا تلقى 16 هدفا ولم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن.

بدأت المحاولات بتسديدة ستيفن بيرجيس في الدقيقة 10 التي تصدى لها الحارس دايل كولينج.

وفي الدقيقة 17 حاول ماتس فيفر بتسديدة جاورت القائم.

ثم أتى الهدف في الدقيقة 23 برأسية من ممفيس ديباي بعد عرضية من دينزيل دومفريس.

وحاول جورجينيو فينالدوم مرتين في الدقيقة 33 وفي الدقيقة 43، وفي الحالتين مرت الكرة فوق العارضة.

وأتى دونيل مالين وكودي جاكبو بدلا من بيرجيس وفينالدوم مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 50 أتى الهدف الثاني من ناثان أكي برأسية أخرى بعد عرضية حاسمة ثانية من دومفريس.

وغادر ليام ووكر لاعب جبل طارق أرض الملعب بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف في الدقيقة 51.

وكاد أكي أن يضيف الثاني له والثالث لهولندا بتسديدة أبعدها الدفاع في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 63 حل دالي بليند ودافي كلاسن بدلا من ماتس فيفر وممفيس ديباي.

وأتى تيريل مالاسيا ظهير مانشستر يونايتد بدلا من ماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 79 حاول جاكبو لاعب ليفربول التسديد ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

وبالفعل أضاف أكي هدفه الثاني وثالث أهداف الطواحين في الدقيقة 82 بعد تمريرة من دالي بليند.

بذلك يسجل أكي ثنائية في مباراة واحدة للمرة الأولى في مسيرته.

موقف المجموعة

يلعب الفرق الأربعة في المجموعة الثانية مع اليونان.

فرنسا ضربت هولندا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما فازت اليونان على جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد.

بذلك تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب اليونان بـ 3 نقاط من مباراة واحدة، ثم هولندا بفارق الأهداف من مباراتين.

ويحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع بلا نقاط من مباراة واحدة، فيما يتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط من مباراتين.

وتستمر منافسات المجموعة بمباراة فرنسا وجبل طارق، ومباراة اليونان وأيرلندا يوم 16 يونيو المقبل، وهي الجولة التي لن تشارك فيها هولندا.