فيديو في الجول - القائد ليونيل.. قصتان من كأس العالم عن شخصية ميسي

ليونيل ميسي ضعيف الشخصية. إنه لا يصلح لقيادة الأرجنتين..

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

كثيرا ما ترددت عبارات مشابهة بين الجماهير بل وحتى على لسان أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا. كل ذلك في معرض إلقاء كل إخفاق على عاتقه.

أخيرا حقق ميسي ما يرجوه مع بلاده، بعد سنوات من الانتظار وتحمل اللوم. فاز بكوبا أمريكا ثم كأس العالم، في 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل في قطر.

كان هذا ردا كافيا على اتهامات الفشل الدولي، ولكن هل انتفى عنه ضعف الشخصية؟ إليكم قصتين من المونديال الثالث في تاريخ الأرجنتين، منهما يأتي الرد.

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