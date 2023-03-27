انتهت في تصفيات يورو 2024 - أيرلندا (0) - (1) فرنسا.. هولندا (3) - (0) جبل طارق

الإثنين، 27 مارس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي هولندا ضد جبل طارق، وأيرلندا ضد فرنسا في الجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

ويلعب الفرق الأربعة في المجموعة الثانية مع اليونان.

فرنسا ضربت هولندا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما فازت اليونان على جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد.

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أيرلندا (0) - (1) فرنسا

نهاية المباراة

ق 93 ماركوس تورام بدلا من راندال كولو مواني

ق 81 جول كوندي مدافع برشلونة وأوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد بدلا من بنجامين بافار صاحب الهدف وأدريون رابيو لاعب وسط يوفنتوس.

ق 69 موسى ديابي يسدد ولكن الحارس يتصدى ببراعة

ق 65 موسى ديابي بدلا من أولفييه جيرو

ق 50 جوووول بنجامين بافار يسجل الأول بتسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة من الداخل وسكنت المرمى

استراحة

ق 32 ثيو هيرنانديز يسدد ولكن الكرة تصطدم بزميله

ق 24 رأسية خطيرة من جيرو ولكن الحارس يتصدى

ق 16 كيليان مبابي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

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هولندا (3) - (0) جبل طارق

نهاية المباراة

ق 82 جوووووول ناثان أكي يسجل الثالث

ق 79 جاكبو يسدد فوق العارضة

ق 77 تيريل مالاسيا بدلا من ماتيس دي ليخت

ق 63 دالي بليند ودافي كلاسن بدلا من ماتس فيفر وممفيس ديباي

ق 62 ناثان أكي يسدد ولكن الدفاع يبعدها عن المرمى

ق 51 ليام ووكر يغادر الملعب مطرودا بعد تدخل عنيف

ق 50 جوووووول الثاني من ناثان أكي برأسية أخرى بعد عرضية من دومفريس

ق 46 دونيل مالين وكودي جاكبو بدلا من بيرجيس وفينالدوم

استراحة

ق 43 فينالدوم يسدد مرة أخرى فوق العارضة

ق 33 جورجينيو فينالدوم يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 23 جووووول ممفيس ديباي يسجل الأول برأسية بعد عرضية من دينزيل دومفريس

ق 17 ماتس فيفر يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 10 ستيفن بيرجيس يسدد ولكن الحارس دايل كولينج يتصدى

بداية المباراة

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