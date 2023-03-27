دوري NBA - كليفلاند يتأهل لأول مرة للأداور الإقصائية منذ رحيل ليبرون جيمس

تأهل فريق كليفلاند كافاليرز للأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA من الموسم الجاري.

وضمن كليفلاند التأهل للأداور الإقصائية لأول مرة منذ رحيل الأسطورة ليبرون جيمس عن الفريق في عام 2018.

وأصبح فريق كليفلاند كافاليرز سادس فريق يضمن التواجد في الأدوار الإقصائية هذا الموسم والرابع من المنطقة الشرقية.

وتأهل من المنطقة الشرقية كل من ميلوكي باكس وبوسطن سيلتيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وكليفلاند كافاليرز.

ومن المنطقة الغربية تأهل فريقين فقط وهما دنفر ناجيتس وممفيس جريزليس.

وتنطلق الأدوار الإقصائية منتصف شهر أبريل المقبل.