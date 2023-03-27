دوري NBA - كليفلاند يتأهل لأول مرة للأداور الإقصائية منذ رحيل ليبرون جيمس
الإثنين، 27 مارس 2023 - 20:21
كتب : FilGoal
تأهل فريق كليفلاند كافاليرز للأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA من الموسم الجاري.
وضمن كليفلاند التأهل للأداور الإقصائية لأول مرة منذ رحيل الأسطورة ليبرون جيمس عن الفريق في عام 2018.
وأصبح فريق كليفلاند كافاليرز سادس فريق يضمن التواجد في الأدوار الإقصائية هذا الموسم والرابع من المنطقة الشرقية.
وتأهل من المنطقة الشرقية كل من ميلوكي باكس وبوسطن سيلتيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وكليفلاند كافاليرز.
ومن المنطقة الغربية تأهل فريقين فقط وهما دنفر ناجيتس وممفيس جريزليس.
وتنطلق الأدوار الإقصائية منتصف شهر أبريل المقبل.
نرشح لكم
دوري NBA - بسبب استخدام سلاح ناري.. إيقاف جا مورانت 8 مباريات NBA - ليكرز يعلن إصابة ليبرون جيمس ومدة غيابه مودريتش وكيري وميسي وليبرون.. النظام الغذائي والبدني لأساطير تقترب من الـ40 NBA - الملك ليبرون يصبح أكثر مسجل للنقاط في تاريخ الدوري للمرة 19.. ليبرون جيمس يشارك في مباراة كل النجوم بدوري NBA NBA - فوز مثير لـ ليكرز أمام ممفيس في الثواني الأخيرة.. وجورن بول يحطم رقم كيري التاريخي اقترب من الأعلى في التاريخ.. ليبرون جيمس يصل إلى النقطة الـ 38 ألف في NBA NBA - ليلة تاريخية بحضور مبابي وحكيمي.. ميتشل يحطم رقم ليبرون وكلاي يقود واريورز لانتصار مثير