كهربا: رحلت عن الزمالك لأن عقدي انتهى.. وسأختار الاعتزال على اللعب للأبيض

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" أن رحيله في وقت سابق عن الزمالك جاء بعد نهاية عقده، مشيرا إلى أن النظام يختلف كثيرا في الأهلي.

وقال كهربا خلال ظهوره في برنامج "رامز نيفر إند": "لماذا رحلت عن الزمالك؟ عقدي انتهى، ومن فعل معي ذلك سيُحاسب في الدنيا والآخرة. "ربنا هيجيبلي حقي"".

وأضاف "أشكر جمهور الزمالك و"عمري ما أزعله"، مشكلتي مع أشخاص وليس النادي. أقول لجمهور الزمالك "لو في حاجة زعتلكوا مني أو حاجة عملتها زعلتكوا متزعلوش مني".

وواصل "لو خيروني بين الاعتزال أو اللعب للزمالك، سأفضل الاعتزال".

واستطرد "هناك اختلاف بالتأكيد بين الأهلي والزمالك والنظام في الأهلي مختلف".

وأتم "لاعبوا الزمالك ليس لهم أي علاقة بمشكلتي مع الأبيض أو بالغرامة".

وعاد كهربا بعد نهاية إيقافه ليسجل سبعة أهداف ويصنع هدفين في 10 مباريات لعبها مع الأهلي

ويتواجد كهربا في قائمة منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة مالاوي غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.