تواجد مصري وحيد في تحكيم أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما
الإثنين، 27 مارس 2023 - 18:57
كتب : FilGoal
يمثل مصر حكما واحدا في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما.
ويتواجد أحمد الغندور كحكم للفيديو خلال منافسات البطولة.
وتقام بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما في الجزائر خلال الفترة من 29 إبريل إلى 19 مايو.
ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمهم كالتالي:
المجموعة الأولى: الجزائر - السنغال - الكونغو - الصومال
المجموعة الثانية: المغرب - نيجيريا - جنوب إفريقيا - زامبيا
المجموعة الثالثة: الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - جنوب السودان
ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 2 من أصحاب المركز الثالث إلى ربع النهائي.
نرشح لكم
كهربا: تركت الزمالك لأن عقدي انتهى.. وسأختار الاعتزال على اللعب للأبيض مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء العودة الأربعاء.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من المران ليوم واحد قبل مواجهة الهلال منافس الأهلي - تقرير سوداني: إيمورو يعود لتدريبات الهلال.. وترقب موقف إيبويلا مؤتمر حجازي: تعاهدنا على الفوز أمام مالاوي.. ومنتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير بكثافة "بسبب ازدراء جماهير النادي" الزمالك يشكو خالد مرتجي إلى وزارة الرياضة تغيير موعد المؤتمر الصحفي لـ مرتضى منصور جمال عبد الحميد: نفاضل بين 6 مدربين أجانب لم يسبق لهم تدريب الزمالك