تواجد مصري وحيد في تحكيم أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما

الإثنين، 27 مارس 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

الحكم أحمد الغندور

يمثل مصر حكما واحدا في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما.

ويتواجد أحمد الغندور كحكم للفيديو خلال منافسات البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 17 عاما في الجزائر خلال الفترة من 29 إبريل إلى 19 مايو.

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ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمهم كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر - السنغال - الكونغو - الصومال

المجموعة الثانية: المغرب - نيجيريا - جنوب إفريقيا - زامبيا

المجموعة الثالثة: الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - جنوب السودان

ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 2 من أصحاب المركز الثالث إلى ربع النهائي.

أحمد الغندور حكم الفيديو
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