مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء

شدد مرتضى منصور أن معركته ليست مع النادي الأهلي وإنما مع رئيسه محمود الخطيب، مشيرا إلى أنه تمت مساومته على حريته مقابل ثلاثة أشياء.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناته الشخصية على يوتيوب: "ليس لدي أي معركة مع الأهلي، معركتي مع محمود الخطيب والمعركة بدأت الآن".

وأضاف "أرسلت رسالة لأحمد وأمير أثناء دخولي للسجن وقلت لهم "اوعوا حد يضغط عليكوا" للاعتذار للخطيب "لو السما انطبقت على الأرض"".

وتابع "تمت مساومتي على حريتي أمام 3 أشياء وهم تقسيط غرامة كهربا على 5 سنوات وقلت "على جثتي" فالمال ليس مالي ونسيان قضية نادي القرن، أمرت بإعادة اللافتات في النادي بعد أن تمت إزالتها سابقا، وأن أعتذر لمحمود الخطيب".

وأتم "سنعلن الجهاز الفني الجديد للزمالك في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة".

واتفق الزمالك على رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالتراضي، وتولى الثنائي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي إدارة مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة والتي خسرها الأبيض بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأعلن الزمالك عن ظهور مرتضى منصور رئيس النادي في مؤتمر صحفي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك أن منصور سيظهر في المؤتمر الصحفي في العاشرة مساء الجمعة المقبل.

ويقام المؤتمر الصحفي في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي في ميت عقبة.

وكان الزمالك قد أعلن عبر الموقع الرسمي إقامة المؤتمر الصحفي يوم الخميس قبل أن يتغير الموعد إلى الجمعة.

ويتطرق منصور "للعديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية" وفقا للزمالك.

وأوضح موقع الزمالك أن مرتضى منصور سيباشر مهام عمله بداية من الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.