منافس الأهلي - تقرير سوداني: إيمورو يعود لتدريبات الهلال.. وترقب موقف إيبويلا

الإثنين، 27 مارس 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

تلقى الهلال السوداني دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع "رماة الحدق" السوداني عن عودة الغاني إبراهيم إيمورو للتدريبات الجماعية للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي الوقت ذاته، شارك الظهير الكونغولي ستيفن إيبويلا في جزء من المران الجماعي للفريق السوداني أمس الأحد.

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وسيراقب فـلوران إيبينجي المدير الفني حالة اللاعب خلال الـ48 ساعة المقبلة رغم عدم جاهزيته الكاملة حتى الآن، للوقوف على إمكانية مشاركته من عدمها أمام الأهلي خصوصا مع تذبذب مستوى أطهر الطاهر، حسب تأكيدات التقرير السوداني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

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وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

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-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

الهلال الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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