مؤتمر حجازي: تعاهدنا على الفوز أمام مالاوي.. ومنتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير بكثافة

أشاد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر بترابط لاعبي الفريق قبل مواجهة مالاوي.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد مصر

ويحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي في الثالثة من عصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال حجازي في المؤتمر الصحفي: "المنتخب يمثل دائما كل الأندية المصرية، والباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر".

وأضاف "منتخب مصر عبارة عن أسرة واحدة، وكل اللاعبين هنا على قلب رجل واحد".

وشدد حجازي "هدفنا الفوز دائما في أي مباراة وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة مالاوي وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

واختتم حجازي تصريحاته "منتخب مصر يحتاج إلى عودة الجماهير للمدرجات بكثافة لأنهم أكبر دافع لتحقيق الانتصارات والبطولات".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بينجو الدولي.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).