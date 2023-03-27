مؤتمر فيتوريا: ذاهبون إلى مالاوي من أجل الفوز.. وهذه وسيلتنا لتسجيل الأهداف

الإثنين، 27 مارس 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

شدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة سيذهبون إلى مالاوي من أجل الفوز، مشيرا إلى أن الاستحواذ وامتلاك الكرة سيكونا الوسيلة لتسجيل الأهداف.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وفاز منتخب مصر يوم الجمعة الماضي على مالاوي في استاد الدفاعي الجوي بهدفي محمد صلاح وعمر مرموش.

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وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مباراة مالاوي ستكون قوية، وسنلعب للفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف "المباراة تعد بمثابة تحد لنا وأنا كمدرب ألعب دائما للفوز في أي مباراة وأبحث عن احراز الأهداف ولكن كل مباراة لها ظروفها الخاصة".

وواصل "لدينا محمد صلاح، لاعب كبير ورائع والمنتخب مجموعة واحدة وسعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين والروح الموجودة بينهم".

وأتم "الاستحواذ وامتلاك الكرة سيكونا وسيلتنا للوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بينجو الدولي.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).

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