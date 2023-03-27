الكشف عن درجة إصابة كورتوا

سيكون تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد جاهزًا لمواجهة فريقه المقبلة أمام بلد الوليد.

وغادر كورتوا معسكر منتخب بلجيكا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الفحوصات الطبية التي أجراها كورتوا في ريال مدريد أثبتت عدم إصابته.

ويعاني كورتوا من تورم بسيط في العضلة الضامة، ولن يمنعه من الانخراط مع بقية زملائه.

التقرير ذكر أن كورتوا سيكون جاهزًا للتدرب بشكلٍ جماعي الأربعاء المقبل.

وبذلك يكون كورتوا جاهزًا لمباراة بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

الأهم بالنسبة لـ ريال مدريد كان جاهزية كورتوا قبل إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 5 أبريل.

وكان كورتوا حارس مرمى بلجيكا في الفوز العريض على السويد في الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024 يوم الجمعة الماضي.

ويغيب كورتوا عن مباراة ألمانيا الودية غدًا الثلاثاء.