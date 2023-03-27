"بسبب ازدراء جماهير النادي" الزمالك يشكو خالد مرتجي إلى وزارة الرياضة

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي إلى وزارة الشباب والرياضة.

واتهم بيان الزمالك، خالد مرتجي بالتحقير والازدراء من جماهير الزمالك عبر وسائل الإعلام.

وطالب بيان الزمالك باتخاذ وزارة الرياضة للإجراءات القانونية اللازمة ضد خالد مرتجي تحقيقا لمصداقية بيان وزارة الرياضة بشأن ضبط المشهد الرياضي في مصر.

وجاء خطاب الزمالك كالآتي:

"بمناسبة إصدار بيان وزير الشباب والرياضة بشأن ضبط المشهد الرياضي في مصر، وبمناسبة تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عبر وسائل الإعلام المختلفة وقيامه بالتحقير والازدراء من جماهير نادي الزمالك".

"وكان فعله هذا عن عمد ناعتا جماهير الزمالك بأنها تشتاط غيظا من جماهير النادي الأهلي، وكونه استحوذ على كافة البطولات دون نادي الزمالك على غير الحقيقة، وهو ما يثير الحقد والكراهية بين جماهير الكرة المصرية بأن من يشجع الزمالك أقل ممن يشجع الأهلي".

"وهذا فضلا عن وصفه نادي الزمالك بأنه لا يحصل على أية بطولات في وجود النادي الأهلي، ولم يكن فعله هذا الأول بل اعتاد على ذلك الأمر مرارا".

"لذلك وتحقيقا لمصداقية ما أصدره سيادة الوزير من بيان أمام كافة الجماهير المصرية وتحقيقا أيضا للردع نلتمس من سيادتكم التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصريحات المذكور سالف الذكر حتى لا يتفاقم الأمر ويزاد الاحتقان بين الجماهير المصرية ومجلس إدارة الناديين".