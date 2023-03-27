NBA - ليبرون جيمس يرفض الخضوع لعملية جراحية

الإثنين، 27 مارس 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

يرفض ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الخضوع لعملية جراحية في قدمه أملا في قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأوضح جيمس في تصريحات للصحفيين أنه تعرض لتمزق في أحد الأوتار لكنه رفض الخضوع لجراحة.

الملك عاد مؤخرا إلى الملاعب بعد 4 أسابيع من الغياب، غاب فيها عن 13 مباراة.

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وحقق ليكرز 8 انتصارات في هذه المباريات الـ13 مقابل 5 هزائم.

ويسعى ليكرز صاحب المركز التاسع في المنطقة الغربية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل 7 مباريات من انتهاء منافسات الموسم الاعتيادي.

وغاب جيمس البالغ من العمر 38 عاما عن 27 مباراة هذا الموسم بسبب إصابات مختلفة.

ويعد الموسم الجاري أكثر موسم شهد غياب ليبرون عن المباريات منذ ظهوره في 2003.

الملك المتوج بلقب الدوري 4 مرات سجل 19 نقطة أمام شيكاغو بولز في ثاني مباراة يبدأها على مقاعد البدلاء طوال مسيرته.

لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس
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