كرة سلة - بأرضية زجاجية لأول مرة.. مصر في مجموعة قوية بكأس العالم للشابات

الإثنين، 27 مارس 2023 - 14:20

كتب : محمد سمير

جنى الألفي - منتخب ناشئات مصر كرة سلة

يتواجد منتخب مصر لآنسات كرة السلة تحت 19 عاما في مجموعة قوية من بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في إسبانيا.

وأسفرت القرعة اليوم الإثنين عن تواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كندا والصين والتشيك.

وتستضيف إسبانيا منافسات كأس العالم للشابات تحت 19 عاما في نسختها الخامسة عشر خلال الفترة من 15 إلى 23 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

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وتشهد البطولة حدثا فريدا بإقامتها على ملعب من أرضية زجاجية لأول مرة.

ويعتبر ذلك أول استخدام لمسابقة رسمية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة على ملعب من أرضية زجاجية.

وجاءت قرعة كأس العالم تحت 19 عاما للشابات كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا - فرنسا

المجموعة الثانية: أمريكا - ألمانيا - تايوان - مالي

المجموعة الثالثة: البرازيل - إيطاليا - اليابان - ليتوانيا

المجموعة الرابعة: مصر - كندا - الصين - التشيك.

ويشارك منتخب مصر للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم للشابات تحت 19 عاما، وكانت أفضل نتائجه في النسخة الماضية عندما حقق المنتخب المركز الثاني عشر.

مصر كرة سلة كأس العالم للشابات
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