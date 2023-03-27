مؤتمر صحفي الخميس لـ مرتضى منصور

الإثنين، 27 مارس 2023 - 14:00

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

أعلن الزمالك عن ظهور مرتضى منصور رئيس النادي في مؤتمر صحفي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك أن منصور سيظهر في المؤتمر الصحفي في العاشرة مساء الخميس المقبل.

ويقام المؤتمر الصحفي في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي في ميت عقبة.

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ويتطرق منصور "للعديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية" وفقا للزمالك.

وأوضح موقع الزمالك أن مرتضى منصور سيباشر مهام عمله بداية من الخميس.

وكان الزمالك قد ودع كأس الرابطة أمس الأحد من دور الستة عشر بهزيمته أمام البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.

الزمالك الدوري المصري
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