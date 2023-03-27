جمال عبد الحميد: نفاضل بين 6 مدربين أجانب لم يسبق لهم تدريب الزمالك

كشف جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك، عن كواليس اختيار المدرب الجديد.

ويتولى أحمد عبد المقصود مهمة الإدارة الفنية للزمالك مؤقتًا بعد رحيل جيسوالدو فيريرا.

وقال عبد الحميد عبر قناة النادي: "نفاضل بين 6 مدربين أجانب مميزين للغاية ليس من بينهم أي مدرب سبق له تدريب الزمالك".

وشرح: "سنقرر إما استقدام مدرب أجنبي الآن، أو استقدام مدرب مصري لنهاية الموسم وبعدها يأتي الأجنبي مع بداية الموسم الجديد".

أكمل: "الأمر متوقف على أصوات المجلس وكنا في انتظار عودة مرتضى منصور رئيس النادي للحصول على صوته".

وتابع: "قد نرى أن الأنسب استقدام مدرب أجنبي الآن ليتعرف على الفريق ومراكز اللاعبين واحتياجات الزمالك".

وأتم: "خيار تعيين مدرب مصري الآن قد يكون لأن المدرب الأجنبي غير متفرغ ويجب الانتظار للموسم الجديد".

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وكان الزمالك قد ودّع كأس الرابطة المصرية من دور الستة عشر بخسارته 0-3 أمام البنك الأهلي مساء الأحد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.