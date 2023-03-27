برونو يرد على رونالدو: ليس هناك هواء نقي في المنتخب.. الأجواء كانت جيدة دوما

لا يتفق برونو فيرنانديش لاعب منتخب البرتغال مع تصريحات زميله وقائده كريستيانو رونالدو بشأن وجود أجواء جديدة في المعسكر.

وأتمت البرتغال مهمتها على أكمل وجه في التوقف الدولي الحالي، وتغلبت على ليختنشتاين ولوكسمبورج في أول مباراتين للمدرب الجديد روبيرتو مارتينيز.

وقال برونو بعد الفوز مساء الأحد: "لوكسمبورج منافس صعب للغاية، يمتلك لاعبين قادرين على صنع الخطورة وقد حدث ذلك في بداية الشوط الثاني، لكن في العموم استطعنا قراءة المباراة جيدا وخرجنا بنتيجة إيجابية دون عناء".

وأضاف عبر محطة RTP3: "التغييرات دائمًا تصنع الفارق، شاهدنا ذلك في المباراة الماضية ومباراة اليوم".

وتابع صانع ألعاب مانشستر يونايتد: "نحن منتخب متكامل للغاية ومدربنا يعرف كيف يغير 3 أو 4 أو 5 لاعبين دون أن تنخفض جودة الفريق".

وكان رونالدو قد صرح في مؤتمر صحفي أنه يشعر بوجود هواء نقي بعد التغيير الذي حدث وقدوم مارتينيز بدلا من فيرناندو سانتوس.

وعلق برونو على ذلك: "لا، لدينا فقط مدرب جديد بأفكار جديدة، ليس هناك أي هواء نقي على الإطلاق، إنها فترة انتقالية، الأجواء في المنتخب كانت جيدة دومًا، والآن لدينا مدرب جديد يجب علينا تطبيق أفكاره".

وتحوّل برونو للحديث لاحقًا عبر محطة SportTV: "فزنا بالمباراتين دون استقبال أهداف، عرفنا ما يجب علينا فعله، كنا ندرك أن منافسنا خطير في الهجمات المرتدة، وعرفنا كيف ندافع جيدا ونعاني عندما توجب علينا المعاناة".

وأتم: "كنا أذكياء للغاية عند الاستحواذ على الكرة وعرفنا كيف نتحوّل من الدفاع إلى الهجوم، قراءة المباراة جعل كل شيء أسهل".

وفازت البرتغال بسداسية نظيفة على لوكسمبورج، سجل منها رونالدو هدفين، بينما تقاسم بقية الأهداف: جواو فيليكس، وبيرناردو سيلفا، وأوتافيو، ورافاييل لياو الذي أهدر أيضًا ركلة جزاء.

وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات يورو 2024 برصيد 6 نقاط متفوقة على سلوفاكيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا ولوكسمبورج وليختنشتاين.