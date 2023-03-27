هل يعود إلى سان جيرمان؟ مبابي يشيد بأداء رابيو أمام هولندا

أشاد كيليان مبابي بأداء أدريان رابيو أمام منتخب هولندا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان أدريان رابيو النادي : يوفنتوس فرنسا

وكانت فرنسا قد تغلبت على هولندا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي: "رابيو كلاعب وكرجل مختلف تماما عن كأس العالم".

وأضاف "كنت محظوظا بمعرفته منذ فترة طويلة، ولكن يمكنني رؤية لاعب كرة قدم هادئ وواثق من قوته وما يفعله، شخصيا يعطي الكثير من الثقة".

وتزامل رابيو ومبابي من قبل في باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل لاعب وسط فرنسا إلى يوفنتوس في صيف 2019 بصفقة انتقال حر.

وتابع مبابي "رابيو يقوم بالأشياء بشكل جيد، وأصبح لاعبا مهما ضمن هذه المجموعة ويمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب".

واختتم مبابي تصريحاته "أصبح رابيو نقطة مرجعية وهذه ميزة لمنتخب فرنسا وله لأنه كان يتمتع دائما بالموهبة".

وينتهي تعاقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري ولا تزال الشكوك تدور حول مستقبله.

وأشارت تقارير إيطالية إلى احتمالية رحيل رابيو عن يوفنتوس بنهاية الموسم ما لم يتأهل البيانكونيري إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ولعب رابيو 89 دقيقة في مباراة فرنسا ضد هولندا يوم الجمعة الماضي.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على أيرلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024.

وسجل رابيو هذا الموسم تسعة أهداف في 33 مباراة بمختلف المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم.