اسكواش - عبد الجواد يتقدم 23 مركزا في التصنيف.. وعام على صدارة نوران جوهر

الإثنين، 27 مارس 2023 - 12:21

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - مصر - اسكتلندا

تقدم كريم عبد الجواد 23 مركزا في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

ويأتي ذلك بعد تتويج عبد الجواد بلقب أوبتاسيا المفتوحة للرجال، ليصبح المصنف الخامس عشر عالميا.

وغاب عبد الجواد عن ملاعب الاسكواش لمدة 10 أشهر بسبب إصابة قوية في القدم، وحقق لقبه الأول منذ عام.

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بينما على مستوى السيدات، حافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف للاسبوع الـ 52 على التوالي.

وتُكمل نوران لاعبة وادي دجلة عاما من صدارة التصنيف يوم 1 أبريل المقبل.

وتصدر منظمة اللاعبين المحترفين الدولية PSA تصنيف إسبوعي لترتيب لاعبي الاسكواش.

ولم تشهد قائمة أفضل عشرة لاعبين تغييرا في تصنيف هذا الاسبوع سواء كان على مستوى الرجال أو السيدات.

وجاء ترتيب الرجال كالآتي:

مصطفى عسل (المركز الأول)

علي فرج (المركز الخامس)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)

بينما على مستوى السيدات:

نوران جوهر (المركز الأول)

هانيا الحمامي (المركز الثاني)

نور الشربيني (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز التاسع)

اسكواش نوران جوهر مصطفى عسل كريم عبد الجواد
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