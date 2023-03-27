تأكد غياب أوناحي لعدة أسابيع

تأكد غياب المغربي عز الدين أوناحي عن فريقه مارسيليا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وشارك أوناحي في المباراة الودية لمنتخب بلاده ضد البرازيل يوم السبت لكنه خرج بسبب الإصابة.

وأعلن نادي مارسيليا إصابة لاعبه الشاب بكسر في إصبع قدمه.

ولم يعلن الفريق الفرنسي مدة غياب أوناحي.

لكن جريدة ليكيب ذكرت أن مدة غياب اللاعب المغربي ستمتد إلى عدة أسابيع.

أوناحي انضم إلى مارسيليا قادما من أنجيه في يناير الماضي بعد تألقه في كأس العالم 2022.

ولعب أوناحي دورا في تحقيق منتخب أسود الأطلس لأول فوز عربي على منتخب البرازيل في التاريخ، في مباراة جمعتهما بالمغرب وانتهت بالفوز 2-1.

وبات المغرب أيضا ثاني منتخب إفريقي يهزم راقصي السامبا، بعد الكاميرون بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبذلك كتبت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب البرازيل أمام الفرق الإفريقية.

ولعبت البرازيل أمام المغرب مرتين قبل تلك، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

وكان أسود الأطلس يسعون لتسجيل الهدف الأول في التاريخ أمام البرازيل، فحققوا الفوز الأول.

وسجل سفيان بوفال في الدقيقة 29 أول أهداف المغرب في مرمى البرازيل على الإطلاق، بعد تمريرة من بلال الخنوس.

وأدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة على حدود المنطقة مرت من ذراع ياسين بونو.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الحميد صابيري هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة من الداخل وسكنت المرمى.